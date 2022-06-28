Україна починає комерційний експорт електроенергії до Європи – рішення ENTSO-E

Європейська енергосистема ENTSO-E ухвалила рішення щодо офіційного старту з 30 червня комерційного експорту електроенергії з України до Європи початковим обсягом 100 МВт.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пресслужба оператора системи передачі Укренерго.

Як додали в Укренерго, 27 червня оператори системи передачі (ОСП) континентальної Європи ENTSO-E визнали, що "Укренерго" разом з операторами Румунії, Словаччини та Угорщини виконали всі необхідні для цього технічні передумови.

Галущенко зазначив, що обсяги збільшуватимуться поступово, після щомісячної оцінки ENTSO-E впливу на європейську енергосистему.

"Технічно наша енергосистема вже зараз може забезпечити до 1690 МВт потужності для експорту. Після здійснення додаткових технічних заходів пропускна спроможність для продажу електроенергії за кордон може зрости до 4-5 ГВт", – зауважив міністр.

При цьому наразі розподіляються лише перетини в напрямку Румунії. Перший аукціон на розподіл пропускної спроможності до Румунії проходить сьогодні, 28 червня, з днем постачання на 30 червня.

За його словами, всі генеруючі компанії матимуть рівний доступ до експортної торгівлі електроенергією. Галущенко нагадав, що поступове збільшення експорту електроенергії приноситиме кошти, які необхідні для стабілізації фінансового стану енергоринку.

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"Європейські країни, своєю чергою, отримають змогу забезпечити більш стабільне енергопостачання та, що найважливіше, замістити російські енергоресурси", – резюмував він.

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Нагадуємо:

Україна сподівається отримати 1,5 млрд євро від експорту електроенергії до Європейського Союзу до кінця року та заробити ще більше у майбутньому після того, як отримала право на експорт до ЄС.

У Міненерго оцінили, що експорт електроенергії з України може замістити 17% поставок російського експорту газу до Євросоюзу.

Приєднання об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України до ОЕС континентальної Європи ENTSO-E дозволило учасникам енергетичного ринку постачати електроенергію у ЄС. До цього монополію на експорт мав лише Бурштинський острів.

Наразі експорт здійснюється в обмежених обсягах і поки що лише до Польщі. З 30 березня за цим напрямком постачалось близько 200 МВт на добу.



