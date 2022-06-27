Британія допоможе протидіяти продажу краденого українського зерна на світовому ринку

Британія надасть технологію для перевірки пшениці, аби вкрадене Росією українське зерно на тимчасово окупованих територіях не потрапило на світовий ринок.

Про це заявив міністр охорони довкілля Британії Джордж Юстіс Sky News, повідомляє Financial Times.

Він підкреслив, що британський уряд співпрацює з Києвом для забезпечення сухопутних маршрутів для безпечного експорту пшениці.

"Ми розглядаємо, що можемо зробити, щоб допомогти відремонтувати залізниці, подивитися на сухопутний міст, щоб ми могли перевезти цю пшеницю через сухопутний кордон", — сказав він.

"Зараз дуже і дуже небезпечно намагатися ввести кораблі в Чорне море", – додав він. "Район замінований і . . . Україна закрила свої порти з міркувань безпеки".

За його словами, неподалік Одесі на сховищах знаходиться 25 млн тонн зерна. Раніше Всесвітня продовольча програма попередила, що частина Африки наближається до "безпрецедентної надзвичайної ситуації з продовольством".

Юстіс звинуватив Росію в спробі отримати вигоду з кризи шляхом викрадення українського зерна і продажу його третім сторонам. Щоб протистояти цьому, Британія надасть технологію для "тестування походження пшениці". . . щоб ми могли забезпечити, щоб вкрадена українська пшениця не знайшла шлях на ринок".