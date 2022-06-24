Toshiba може стати приватною компанією за 22 мільярди доларів – ЗМІ

Японська корпорація Toshiba отримала вісім початкових пропозицій щодо викупу компанії та дві пропозиції про злиття - учасники торгів розглядають можливість до 7 000 єн (51,41 дол) за акцію.

Про це пише Reuters із посиланням на 3 джерела.

Таким чином, загальна сума угоди оцінюється у близько 22 млрд доларів.

У Toshiba заявили, що цього місяця отримали 8 початкових пропозицій щодо викупу та 2 - про злиття.

Зараз учасники торгів обговорюють з акціонерами Toshiba діапазон цін до 7000 єн за акцію, що до 27% надбавки до ціни акцій Toshiba в 5501 єн ($40,7).

Акції конгломерату зросли на 6,5% у четвер, у порівнянні з падінням на 0,1% середнього показника Nikkei.

Зазначається, що ціна пропозиції, якщо вона буде остаточна, оцінюватиме Toshiba в $22 млрд, що є верхньою межею діапазону.

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Водночас японський інвестиційний банкір, який знає про угоду, заявив, що навіть при 6500 ієн за акцію оцінка Toshiba здається "занадто роздутою".

За його словами, ціна повинна враховувати, як інвестори оцінюють 40% акцій виробника чіпів Kioxia, які належать Toshiba.

Агентство нагадує, що після бухгалтерського скандалу з Toshiba у 2015 році виконавчий директор і президент Toshiba Хісао Танака пішов у відставку.

Корпорація визнала, що завищувала свої прибутки у звітах за шість минулих років.

Toshiba у квітні створила спеціальний комітет для збору пропозицій після того, як акціонери проголосували проти підтриманого керівництвом плану реструктуризації.

Нагадаємо:

Раніше японська корпорація Toshiba оголосила про реорганізацію та розділення на три самостійні компанії.

Як писав Reuters, рішення про розділ бізнесу продиктоване бажанням Toshiba заспокоїти інвесторів-активістів, які вимагали делістингу компанії після багаторічних скандалів.

У керівництві розраховували, що реформа спонукатиме їх вийти з капіталу техногіганта, повідомили джерела агентства.

Криза в Toshiba почалася у 2015 році, коли компанії довелося заплатити найбільший у корпоративній історії Японії штраф за фальсифікацію фінансової звітності.

Скандали продовжилися у 2021 році. Опублікована в червні доповідь показала, що керівництво Toshiba та уряд Японії заважали іноземним інвесторам отримати вплив у раді директорів.

У квітні глава компанії Нобуякі Куруматані подав у відставку.

Згодом Toshiba змінила плани щодо реорганізації: там планували розділення на дві самостійні компанії, а не на три.

Проте акціонери японської корпорації Toshiba відхилили план керівництва щодо розділення бізнесу на дві частини.

Економічна правда