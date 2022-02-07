Toshiba розділять на дві самостійні компанії, а не на три: чому змінили плани

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Японська корпорація Toshiba змінила плани щодо реорганізації - тепер планують розділення на 2 самостійні компанії, а не на 3.

Про це повідомляється на сайті Toshiba.

У корпорації вважають, що новий план реструктуризації більш простий - полегшить створення альянсів зі стратегічними партнерами і дозволить заощадити витрати.

Планується, що одна фірма (тимчасова назва Device Co.) отримає активи підрозділу Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation - він займається виготовленням напівпровідників і електроніки.

Друга ж фірма збереже історичне ім'я Toshiba і отримає решту активів.

При цьому, корпорація не змінила часові рамки реструктуризації не змінилися - розділення планують завершити до кінця 2023 фіскального року.

Нагадаємо:

Раніше японська корпорація Toshiba оголосила про реорганізацію та розділення на три самостійні компанії.

Як пише Reuters, рішення про розділ бізнесу продиктоване бажанням Toshiba заспокоїти інвесторів-активістів, які вимагали делістингу компанії після багаторічних скандалів.

У керівництві розраховує, що реформа спонукатиме їх вийти з капіталу техногіганта, повідомили джерела агентства.

Криза в Toshiba почалася у 2015 році, коли компанії довелося заплатити найбільший у корпоративній історії Японії штраф за фальсифікацію фінансової звітності, пише WSJ.

Скандали продовжилися і 2021 році: опублікована в червні доповідь показала, що керівництво Toshiba разом із урядом Японії заважало іноземним інвесторам отримати вплив у раді директорів. У квітні глава компанії Нобуякі Куруматані подав у відставку.

Економічна правда