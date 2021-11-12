Toshiba розділять на три самостійні компанії: у чому причина

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Японська корпорація Toshiba оголосила про реорганізацію та розділення на три самостійні компанії.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Зазначається, що одна компанія займеться інфраструктурою, інша - електронікою, третя - керуватиме часткою у Kioxia Holdings та іншими активами.

При цьому, рішення покликане заспокоїти інвесторів-акціонерів, які вимагали делістингу компанії після багаторічних скандалів.

Реорганізацію мають завершити до березня 2024 року.

Одна з нових компаній займеться інфраструктурними проектами, включно з обслуговуванням силових турбін, атомних електростанцій, водоочисних споруд та залізниць.

Друга компанія спеціалізуватиметься на електроніці: силових та оптичних напівпровідниках, жорстких дисках для дата-центрів тощо.

А третя збереже історичну назву Toshiba і керуватиме часткою у Kioxia Holdings та іншими активами.

Як пише Reuters, рішення про розділ бізнесу продиктоване бажанням Toshiba заспокоїти інвесторів-активістів, які вимагали делістингу компанії після багаторічних скандалів.

У керівництві розраховує, що реформа спонукатиме їх вийти з капіталу техногіганта, повідомили джерела агентства.

Криза в Toshiba почалася у 2015 році, коли компанії довелося заплатити найбільший у корпоративній історії Японії штраф за фальсифікацію фінансової звітності, пише WSJ.

Скандали продовжилися і 2021 році: опублікована в червні доповідь показала, що керівництво Toshiba разом із урядом Японії заважало іноземним інвесторам отримати вплив у раді директорів. У квітні цього року глава компанії Нобуякі Куруматані подав у відставку.

Нагадаємо:

Конгломерат General Electric, заснований ще у 1892 році, розділять на три окремі компанії.

Економічна правда