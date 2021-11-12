Всі розділи
Укр / Рус

Toshiba розділять на три самостійні компанії: у чому причина

П'ятниця, 12 листопада 2021, 15:30
 
unsplash

Японська корпорація Toshiba оголосила про реорганізацію та розділення на три самостійні компанії.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Зазначається, що одна компанія займеться інфраструктурою, інша - електронікою, третя - керуватиме часткою у Kioxia Holdings та іншими активами.

При цьому, рішення покликане заспокоїти інвесторів-акціонерів, які вимагали делістингу компанії після багаторічних скандалів.

Реорганізацію мають завершити до березня 2024 року.

Одна з нових компаній займеться інфраструктурними проектами, включно з обслуговуванням силових турбін, атомних електростанцій, водоочисних споруд та залізниць.

Друга компанія спеціалізуватиметься на електроніці: силових та оптичних напівпровідниках, жорстких дисках для дата-центрів тощо.

А третя збереже історичну назву Toshiba і керуватиме часткою у Kioxia Holdings та іншими активами.

Як пише Reuters, рішення про розділ бізнесу продиктоване бажанням Toshiba заспокоїти інвесторів-активістів, які вимагали делістингу компанії після багаторічних скандалів.

У керівництві розраховує, що реформа спонукатиме їх вийти з капіталу техногіганта, повідомили джерела агентства.

Криза в Toshiba почалася у 2015 році, коли компанії довелося заплатити найбільший у корпоративній історії Японії штраф за фальсифікацію фінансової звітності, пише WSJ.

Скандали продовжилися і 2021 році: опублікована в червні доповідь показала, що керівництво Toshiba разом із урядом Японії заважало іноземним інвесторам отримати вплив у раді директорів. У квітні цього року глава компанії Нобуякі Куруматані подав у відставку.

Нагадаємо:

Конгломерат General Electric, заснований ще у 1892 році, розділять на три окремі компанії.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

компанії Toshiba

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Із судновласника танкера "Delfi" стягнули 16 тисяч доларів 11 листопада 2021, 16:40
General Electric розділять на окремі компанії 9 листопада 2021, 15:20
Британська JKX із Коломойським в акціонерах йде з Лондонської фондової біржі 5 листопада 2021, 16:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!