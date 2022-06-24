Два інвестори подалися на конкурс із виведення "Мегабанку" з ринку

Два потенційні інвестори зацікавлені взяти участь у виведенні з ринку неплатоспроможного "Мегабанку" - подали заявки на допуск до участі у відкритому конкурсі, оголошеному Фондом гарантування.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

"Допуск до участі у конкурсі означає, що потенційний інвестор має право ознайомитися з інформацією щодо банку в інформаційній кімнаті та прийняти рішення щодо наступного кроку.

Відповідно до визначеної нормативно-правовими актами процедури, наступним кроком є подання до Фонду гарантування зацікавленими інвесторами конкурсних пропозицій для участі у відкритому конкурсі з метою виведення АТ "МЕГАБАНК" з ринку у спосіб інший, ніж ліквідація банку", - пояснили у Фонді.

Імена потенційних інвесторів тримаються в таємниці.

22 червня виконавча дирекція Фонду прийняла рішення про продовження строку тимчасової адміністрації в банку на один місяць до 2 серпня.

Разом з тим до 7 липня продовжено строк подання конкурсних пропозицій зацікавленими інвесторами. Також продовжили можливість для інших зацікавлених інвесторів для подання заявок на допуск до участі у відкритому конкурсі до 30 червня (включно).

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Метою оголошеного відкритого конкурсу є пошук найменш витратного для Фонду та найкращого для вкладників і кредиторів способу виведення банку з ринку, та інвестора, охочого і здатного цей спосіб реалізувати.

Законом передбачено кілька варіантів – від продажу банку у цілому до передачі частини його активів та зобов’язань, додали у Фонді.

Фонд гарантування 7 червня розпочав прийом заявок від потенційних інвесторів на участь у відкритому конкурсі з метою виведення з ринку АТ "МЕГАБАНК".

Інвесторам пропонуються такі способи виведення неплатоспроможного банку з ринку:

ліквідація банку з відчуженням всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку;

відчуження всіх або частини активів і зобов'язань банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією.

створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;

продаж неплатоспроможного банку інвестору.

"У разі, якщо проаналізувавши звітність та документацію АТ "МЕГАБАНК", інвестор не виявить бажання у той чи інший спосіб долучитися до виведення банку з ринку, буде прийнято рішення про його ліквідацію.

Це перший банк, на вкладників якого поширюється норма про повне відшкодування коштів на час дії воєнного стану та упродовж трьох місяців після його скасування чи припинення. Тому усі вкладники АТ "МЕГАБАНК" отримають від Фонду гарантування відшкодування за своїми вкладами у повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Національний банк відніс Мегабанк до категорії неплатоспроможних через суттєві порушення в частині оцінки кредитного ризику, інсайдерське кредитування та невиконання плану докапіталізації.

У Фонді гарантування вкладів заявляли, що працівники Мегабанку перешкоджають доступу законної тимчасової адміністрації до управління банком.

Водночас мажоритарний власник банку Віктор Суботін зазначав, що представники ФГВФО намагалися зайти у філії банку в Івано-Франківську та Києві, але відмовилися їхати до центрального офісу в Харкові.

Згодом повідомлялось, що Фонд гарантування вкладів фізосіб встановив контроль над визнаним неплатоспроможним "Мегабанком" і розпочав пошук інвесторів, зацікавлених у виведенні банку з ринку.

Фонд гарантування вкладів фізосіб з 21 червня розпочав виплати вкладникам визнаного неплатоспрожним "Мегабанку".

Читайте детальніше у статті: Мегабанкрутство. Чому НБУ вивів з ринку Мегабанк і хто від цього найбільше програє?

Економічна правда