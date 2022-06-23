Група Єрмака-Макфола презентувала дорожню карту фінансових санкцій проти РФ: що передбачає

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії представила Дорожню карту фінансових санкцій.

Про це повідоляється на сайті Офісу президента.

Зазначається, що документ містить аналіз впливу раніше запроваджених обмежень на фінансову систему РФ, перелік рекомендацій для посилення тиску на державу-агресора та карту ризиків щодо реалізації санкційної політики.

"Розроблені пропозиції базуються на залежності РФ від західних резервних валют, ринків і банків, зокрема в торгівлі. Мета запропонованих обмежень - позбавити Росію фінансових потоків, які агресор спрямовує на спонсорування війни", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що для цього необхідно зробити три кроки: накласти повні блокувальні санкції на весь фінансовий сектор РФ; цілком відмовитися від надання послуг та співпраці з агресором у фінансовій сфері; досягти інституціональної ізоляції, розпочавши перехід до нової економічної політики без участі Росії.

"Вказані заходи відповідають трьом рівням нових фінансових обмежень щодо РФ, які можуть реалізовуватися поетапно впродовж найближчих місяців", - додають експерти групи Єрмака-Макфола.

За їх словами, необхідно накласти повні блокувальні санкції на 30 найбільших російських банків з державним капіталом, Московську біржу, Національний розрахунковий депозитарій, Національний кліринговий центр.

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Індивідуальні санкції мають бути розширені на російських чиновників, відповідальних за фінансову політику.

РФ має бути визнана державою – спонсором тероризму і включена до чорного списку Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).

Група підкреслює, що єдиною установою РФ для операцій з товарами, щодо яких не запроваджено санкцій, може залишитися "Газпромбанк". Для цього він має отримати спеціальну ліцензію, яка дасть змогу здійснювати виключно обмежений обсяг операцій та повністю заблокує інші розрахунки.

"По-друге, необхідно завершити розірвання економічних відносин з РФ. Росію має бути виключено із західних фондів і компаній. Підприємства та окремі особи мають втратити доступ до послуг з інвестиційного та іншого консалтингу, управління активами, роботи на крипторинках. Група пропонує подальше запровадження повних блокувальних санкцій проти всіх російських банків і фінансових установ.

По-третє, необхідно досягти інституціональної ізоляції РФ. Для цього запропоновано запровадити жорсткі інструменти контролю над фінансовими операціями з РФ. Суворий централізований контроль і регулювання торгівлі Росії дадуть змогу запобігти крадіжкам технологій та інтелектуальної власності, особливо щодо товарів і послуг подвійного призначення. Стосовно російських підприємств має діяти комплексний експортний контроль", - йдеться у документі.

Група також пропонує запровадити нові межі прозорості та розкриття інформації щодо компаній, які співпрацюють з Росією, задля збільшення ринкового та суспільного тиску.

Експерти додають, що необхідно посилити вимоги стосовно роботи з агресором і визначити підстави для запровадження вторинних санкцій.

Дорожню карту фінансових санкцій, як і попередні напрацювання групи Єрмака-Макфола – План дій щодо посилення санкцій та Дорожню карту енергетичних санкцій, - буде передано інституціям, що відповідають за реалізацію санкційної політики.

Нагадаємо:

Робоча група при президентові показала план санкцій, які Україна пропонуватиме запровадити проти РФ: крім енергетичного ембарго у ньому є заходи, які мають не допустити уникнення вже накладених санкцій та посилити фінансову ізоляцію ворога.

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії (експертна група Єрмака-Макфола) напрацювала Дорожню карту енергетичних санкцій: рекомендації щодо санкцій проти РФ.

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Економічна правда