"Розумне ембарго", ескроу рахунок: Україна представила дорожню карту енергосанкцій проти РФ

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії (експертна група Єрмака-Макфола) напрацювала Дорожню карту енергетичних санкцій: рекомендації щодо санкцій проти РФ.

Про це повідомляє Офіс президента України.

"Застосування енергетичних санкцій має підвищити вартість вторгнення в Україну для РФ та допомогти Українській державі захистити територіальну цілісність, свободу й демократичні цінності.

Автори Дорожньої карти енергетичних санкцій звертають увагу на те, що бюджет Росії базується на доходах від продажу енергоносіїв, насамперед до країн Європи. З 24 лютого Європейський Союз щодня сплачував близько 800 млн дол США за імпорт російської нафти й газу", - йдеться у повідомленні.

Документ, зокрема, містить рекомендації щодо політичних дій, які допоможуть позбавити Росію цього доходу, мінімізувавши перебої на ринках та у світовій економіці, кажуть в ОП.

Зазначається, що Експертна група підтримує рішення Єврокомісії щодо запровадження повної заборони на імпорт усієї російської нафти.

"Поряд із цим експерти надають пропозиції, включно з конкретними механізмами, як забезпечити кероване поетапне впровадження такої заборони, водночас зводячи до мінімуму прибутки від експорту російської нафти протягом перехідного періоду. Такі механізми можуть бути розглянуті окремими країнами як пріоритетні. Йдеться про регульований імпортний податок (або тариф) і зберігання коштів за енергоносії на спеціальному ескроу-рахунку", - додали в ОП.

Учасники експертної групи Єрмака-Макфола закликають уряди, а також державні й приватні компанії взяти Дорожню карту як основу для подальшого публічного просування енергетичних санкцій проти РФ.

Група пропонує запровадити "розумне ембарго", яке забороняє, як тільки можливо ширше, європейський імпорт сирої нафти та нафтопродуктів з Росії та Білорусі.

Нафтове ембарго

Зокрема, пропонують використовувати спеціальний тимчасовий режим, який може підтримати шлях до повного ембарго, в той же час негайно відрізаючи РФ від надходжень від експорту нафти:

Регульований імпортний податок (або тариф), призначений для перенаправлення суттєвих коштів від російських та/або білоруських експортерів, з метою різкого скорочення експортних надходжень для війни та передачі грошей на репарації

Україні ("механізм трансферу вартості");

(або тариф), призначений для перенаправлення суттєвих коштів від російських та/або білоруських експортерів, з метою різкого скорочення експортних надходжень для війни та передачі грошей на репарації Україні ("механізм трансферу вартості"); Для кожної категорії імпортованих сирої нафти та нафтопродуктів запроваджуватимуться окремі механізми трансферу вартості.

"ЄС буде легше замінити деякі категорії імпорту нафти, наприклад, сиру нафту, ніж інші, наприклад, дизельне паливо. Щоб надавати цільові стимули для дефіцитної продукції, Платіжний орган буде реалізовувати окремий механізм трансферу вартості для кожної основної категорії імпорту нафти (урал, сибірська легка, мазут, дизельне паливо та інші).

Таким чином, ЄС може збільшити або зменшити чисті платежі за будь-яку конкретну категорію, виходячи з існуючих ринкових умов у будь-який момент часу. Такий механізм може бути реалізований або у формі простого податку на основі вартості чи ціни, або як більш складна схема", - пояснює група.

На спеціальному ескроу рахунку зберігатимуться чисті надходження, які належать експортерам.

зберігатимуться чисті надходження, які належать експортерам. Цілеспрямовані санкції проти постачальників послуг, що фасилітують морський експорт, спрямований на обхід режиму контрольованих продажів.

що фасилітують морський експорт, спрямований на обхід режиму контрольованих продажів. Подальші санкції проти російського нафтового сектора.

У стратегії пом'якшення впливу нафтових санкцій йдеться, зокрема, про збільшення європейської власності в критичній інфраструктурі, зменшенняя попиту на викопне паливо, подальше вивільнення надзвичайних резервів, використання вільних потужностей країн ОПЕК+, підтримка казахського та лівійського виробництва.

Також йдеться про використання вищої європейської маржі для заміни російського дизпалива.

"Розумне ембарго" на газ

Експертна група пропонує кілька варіантів політики "розумного ембарго" на газ.

Зокрема, один із варіантів - вимагати, щоб увесь продаж російського газу в ЄС спрямовувалися через українську ГТС.

"Цей підхід призупинив би поставки через Північний потік-1, Ямал-Європа та Турецьку лінію 2 (для експорту до ЄС). Це також ефективно нейтралізує стратегію Росії щодо перенаправлення поставок газу в Європу через України та обмежить здатність Росії вибірково проводити дискримінацію у постачанні газу", - кажуть в експертній групі.

Також серед варіантів - режим контрольованих продажів. Накласти збір на продажі Газпрому в ЄС та зберігати платіжний баланс на рахунках ескроу в спосіб, подібний до описаного в розділі про нафту.

Як описано в розділі про нафту, податок на імпорт стягуватиметься з постачальника, таким чином буде конфісковано доходи, які уряд Росії іншим чином отримує від експортних податків.

Ці кошти будуть спрямовані ЄС на фінансування реконструкції України. Баланс доходів буде зберігатися на ескроу рахунках в європейських банках до вирішення конфлікту.

Крім цього серед варіантів - припинення ЄС закупівлі російського газу:

А. Призупинити закупівлю ЄС природного газу на короткий період, напр. до Європейської Ради в червні, щоб скоротити доходи в цей критичний для українських військових зусиль період.

B. Припинення закупівлі російського газу найменш залежними країнами.

Також серед варіантів пропонується підтримка української реконструкції - ввести збір на реконструкцію, який буде фінансуватися Газпромом, на весь газ, який транзитує Україна.

Такі заходи можна було б аналогічним чином застосувати до російського експорту СПГ, наприклад. обмеження доступу до вантажних та інших послуг з метою запобігання обходу "смарт ембарго", кажуть експерти.

Дорожня карта - за посиланням.

Нагадаємо:

Робоча група при президентові показала план санкцій, які Україна пропонуватиме запровадити проти РФ: крім енергетичного ембарго у ньому є заходи, які мають не допустити уникнення вже накладених санкцій та посилити фінансову ізоляцію ворога.

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Економічна правда