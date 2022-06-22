Новини 22 червня: ЄС радять готуватися до зупинку газу з Росії взимку, українська нафтопереробна галузь не працює

Про пальне. Вся нафтопереробна галузь України не працює через цілеспрямовані російські ракетні обстріли

Про оренду. За травень в категорії "Довгострокова оренда квартир" на сайті OLX було розміщено 54,8 тисячі пропозицій з оренди квартир, що у півтора раза більше, ніж у квітні

Про санкції. Російські трейдери переносять свій бізнес зі Швейцарії до Обʼєднаних Арабських Еміратів через європейські санкції – "переїздом" вже зацікавилася Роснєфть, Газпром, Лукойл та інші найбільші компанії РФ

Про шантаж. Голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що Росія взимку повністю перекриє постачання газу.

Про економіку окупантів. Президент Росії Владімір Путін підписав указ, яким визначається порядок виплати всіх зовнішніх боргів підсанкційної країни у рублях – раніше РФ намагалася розрахуватися рублями лише перед західними кредиторами.

Ексклюзиви ЕП

Багато гривні не буває. Чому НБУ увімкнув на повну "друкарський верстат" та які будуть наслідки?

Країні потрібні колосальні ресурси і поки що головним донором для України є власний Нацбанк, який уже надрукував майже 200 млрд грн. Чи не призведе це до знецінення гривні?