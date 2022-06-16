Банк Англії вп'яте поспіль підвищив ключову ставку

У четвер Банк Англії підвищив ключові ставки на 0,25 відсоткового пункту і здійснив пʼяте поспіль підвищення ставки у циклі.

Про це пише Bloomberg.

Таким чином ключова ставка Банку Англії зросла до 1,25%. При цьому комітет центробанку утримався від більшого кроку на 0,5 відсоткового пункту, як пропонували три члени комітету.

Комітет попередив, що ціновий тиск стає все більш інтенсивним, але більшість вважає, що економіка ослабла достатньо, аби утримати інфляцію під контролем без більш радикальних заходів з боку регулятора.

Зараз Банк Англії очікує, що інфляція, яка досягла 40-річного максимуму у 9% у квітні, перевищить 11% у жовтні через нове зростання цін на нафту та інші енергоносії. Така оцінка є вищою, ніж передбачалося у травневих прогнозах.

Британський регулятор заявив, що буде "особливо уважним до ознак більш стійкого інфляційного тиску" і "діятиме рішуче" у разі потреби, що сигналізує готовність до більшого підвищення відсоткових ставок у майбутньому.

Наразі співробітники Банку Англії очікують падіння ВВП на 0,3% в другому кварталі року.

Нагадуємо:

Центробанк Швейцарії несподівано підвищив ключову ставку на 50 базових пунктів, до -0,25%. Це перше посилення політики швейцарського Центробанку з 2007 року.

Федеральна резервна система підвищила ключову ставку на 0,75 процентного пункту до діапазону 1,5-1,75%. Це найбільше одномоментне підвищення процентних ставок із 1994 року.

Як наслідок, у четвер світові ринки далі пришвидшили своє падіння через побоювання рецесії економіки на тлі посилення монетарної політики головних центробанків.