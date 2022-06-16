Центробанк Швейцарії підняв ключову ставку вперше за 15 років

Центробанк Швейцарії несподівано підвищив ключову ставку на 50 базових пунктів, до -0,25%. Це перше посилення політики швейцарського Центробанку з 2007 року.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Центробанк посилив свою грошово-кредитну політику вперше за останні 15 років, сподіваючись стримати інфляцію, яка загрожує вийти з-під контролю.

Згідно з оновленим прогнозом регулятора, інфляція в країні становитиме 2,8% у цьому році, 1,9% у 2023-му та 1,6% у 2024-му. Це помітно вище, ніж очікування відомства у березні (2,1%, 0,9% та 0,9% відповідно).

"Ми не відкидаємо подальшого підвищення ставок. Ми не повинні недооцінювати ризик високої інфляції", - заявив голова Центробанку Томас Джордан.

Національний банк Швейцарії збільшив ставку після аналогічного рішення ФРС США. Федрезерв США напередодні, 15 червня, оголосив підвищення ключової ставки на рекордні з 1994 року 75 базисних пунктів, до 1,5-1,75%.

Економічна правда