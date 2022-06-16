Світові ринки пришвидшили падіння після стрімкого підвищення ставки ФРС

У четвер світові ринки далі пришвидшили своє падіння після рішення Федеральної резервної системи США підвищити ключову ставку відразу на 75 базисних пунктів – найшвидше за майже 30 років.

Про це йдеться в даних Yahoo Finance.

Так, індекс S&P 500, який є показником для акцій топ-500 компаній Штатів, впав на 3% до 3,676.41 пункту – до мінімуму з січня 2021 року. Індекс перебуває у "ведмежому ринку", що позначає стрімкий спад котирувань протягом декількох місяців після встановлення максимуму.

Індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 2,3%, що відслідковує 30 найбільших компаній США, у четвер впав до 29,963.81 пункту – також до найнижчого значення з січня торік.

Головний технологічний індекс фондового ринку США, Nasdaq Composite, втратив 3,5% капіталізації до найнижчого рівня з жовтня 2020 року – 10,678.16 пункту.

У Європі індекс акцій Stoxx 600 впав на 2,36%, а в Азії FTSE впав на 1,4%.

Все це є продовженням стрімкого падіння ринків у понеділок – тоді ще напередодні рішення ФРС, на якому ринок очікував побачити підвищення ставки на 75 базисних пунктів. У середу Федрезерв ухвалив таке рішення, і тепер на ринку побоюються рецесії економіки на тлі посилення монетарної політики головних центробанків.

Згідно з останніми оцінками Bloomberg Economics, ринок оцінює ймовірність спаду економіки на початку 2024 року у 75%, хоча ще кілька місяців тому такий ризик був ледь присутнім. Водночас власні прогнози ФРС свідчать про те, що рецесія залишається малоймовірною.

Один з найбільших банків США Wells Fargo вважає, що шанси на рецесію наразі становлять понад 50% після рішення ФРС.

Нагадуємо:

У понеділок котирування акцій компаній на світових ринках різко пришвидшили своє падіння на тлі нових прогнозів рішення щодо ставки Федеральної резервної системи США на засіданні наступного тижня.

Федеральна резервна система підвищила ключову ставку на 0,75 процентного пункту до діапазону 1,5-1,75%. Це найбільше одномоментне підвищення процентних ставок із 1994 року.