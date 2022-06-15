Україна готує "план Б" на випадок, якщо порти не деблокують
Україна має альтернативний план зберігання зерна на випадок, якщо не вдасться домовитися про деблокаду портів.
Про це перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький розповів в етері Єдиних новин.
Щодо деблокади моря, Висоцький зазначив, що українська влада продовжує спільно з ООН працювати в цьому напрямі. Він нагадав, що без портів Україна не зможе реалізувати увесь експортний потенціал.
"І, зрозуміло, що для цього потрібно мати декілька факторів: це й достатньо протикорабельної зброї, і забезпечений гарантований військовий супровід. Тому продовжується робота в цьому напрямі. Коли будуть кінцеві узгоджені Україною деталі, можемо повідомити", – зазначив він.
За словами Висоцького, передбачити, скільки часу знадобиться на розмінування узбережжя, наразі непросто. Терміни залежатимуть від того, на якому етапі буде війна:
"Наша перемога – це зовсім інша швидкість. Якщо продовження бойових дій, це інші ризики. Тому усе варіюватиметься від зовнішніх факторів. Механізми є і досить швидкого розмінування, і навпаки. Тому горизонт важко окреслити".
На випадок відсутності експорту через порти Україна вже готує додаткові потужності зі зберігання, аби була змога зберігати і минулорічні залишки, і новий врожай, який уже за місяць активно збиратиметься, розповів заступник міністра.
З огляду на перехідні залишки з минулого року і на прогноз врожайності цього року, може бути дефіцит потужностей для зберігання в межах 10–15 млн тонн. Тому наразі як план Б для зберігання збіжжя, в разі неможливості швидкого експорту, завозяться мобільні елеваторні банки та рукави, аби мати в резерві потенційне обладнання для зберігання цих додаткових тонн.
Нагадуємо:
На 1 липня в Україні залишатиметься 20 млн тонн перехідних залишків агропродукції, і потенційно до них може додатися ще 30 млн тонн до експорту з нового врожаю.
Раніше Bloomberg писав, що Туреччина і Росія нібито досягли попередньої угоди про забезпечення експорту українського зерна морським коридором з Одеського порту.
Проте на зустрічі в Анкарі між представниками Росії та Туреччини не було досягнуто конкретних домовленостей – тепер Україна чекає на комунікацію між українською та турецькою сторонами.
Головний ризик у відкритті портів для експорту зерна - у невиконанні Росією навіть задекларованих зобов'язань. Відсутність довіри до Росії слід компенсувати військовим елементом, тобто протикорабельною зброєю.