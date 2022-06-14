Новини 14 червня: Сбєрбанк залишився без SWIFT, наближення транспортного безвізу з ЄС

Про санкції. Євросоюз із 14 червня відключає найбільший російський банк Сбербанк, а також Россельхозбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT у рамках 6 пакету санкцій проти РФ через війну в Україні.

Про націоналізацію. Процес вилучення активів "МР банку" (раніше "Сбєрбанк") та "Промінвестбанку", які належали російським державним "Сбєрбанку та "ВЕБ.РФ" призупинився 19 травня. Держава досі не конфіскувала 25,6 млрд грн активів цих фінустанов до бюджету

Про безвізи. Український уряд погодив остаточну редакцію Спеціальної Угоди про лібералізацію автомобільних перевезень з делегацією Єврокомісії.

Про зерно. Сполучені Штати спільно з європейськими союзниками працюють над вивезенням зерна з України залізничним шляхом, зокрема шляхом будівництва зерносховищ на українському кордоні

Про ринки. У вівторок біткоїн впав ще на 10% на тлі розпродажу крипто-активів, оскільки інвестори очікують підвищення ставки ФРС.

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Знайти роботу під час війни. Як змінився ринок праці в Україні

Що відбувається на ринку праці після майже чотирьох місяців війни, як держава допомагає безробітним та які професії матимуть попит після завершення бойових дій.