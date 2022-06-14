Окупанти вкрали 2 тисячі тонн зерна у Запорізькій області, СБУ почало розслідування

Російські окупанти вкрали майже 2 тисячі тонн зернових з підприємств у Запорізькій області, за фактами відкрито два кримінальних провадження.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.

За даними слідства, упродовж травня-червня російські військові, погрожуючи зброєю та застосуванням фізичного насильства, примушували працівників філії одного з товариств на території окупованого Василівського району, вантажити пшеницю на транспортні засоби без номерних знаків з позначками "Z".

Викрадені у підприємства понад 1,2 тис тонн зерна окупанти вивезли у невідомому напрямку.

Також вже 8-9 червня озброєні автоматичною зброєю російські військові викрали зі складських приміщень сільгосппідприємства у с. Нестерянці Пологівського району майже 500 тонн насіння соняшника.

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Нагадуємо:

Зерно, яке російські окупанти крадуть в українських фермерів на тимчасово окупованих територіях, серед іншого вивозиться в Сирію, куди агресор відправив вже 100 тисяч тонн пшениці.

У Мінагрополітики кажуть, що росіяни викрали близько 500 тис тонн зерна – третину обсягу, що перебуває на окупованих територіях. Частину цього зерна вони безуспішно спробували "проекспортувати" до Єгипту.

Тривалий час повідомлення про випадки крадіжки українського зерна лунають з усіх тимчасово окупованих регіонів. Наприклад, на Луганщині росіяни вивезли або знищили трирічний обсяг потреб жителів області в зерні. Це єдина область, де так і не почалася сівба.

У Запорізькій області зерно зникає з портів, а фермерів шантажують та вимагають віддавати 70% свого врожаю окупантам.