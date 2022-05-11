Річна інфляція у США сповільнилась вперше із серпня 2021 року

У квітні інфляція у США знизилася вперше з минулого літа - до 8,3% у річному вимірі.

Про це свідчать дані Міністерства торгівлі США.

При цьому, зростання цін у квітні становило 0,3% порівняно з березнем.

Зазначаться, що найбільший внесок в інфляцію зробило подорожчання житла, продовольства, авіаперельотів та транспорту. У річному вимірі зростання цін на товари за винятком продуктів харчування та енергії становило 6,2%.

Також у квітні зросли ціни на медичне обслуговування, відпочинок та предмети домашнього вжитку. Ціни на бензин впали на 6,1% за місяць, компенсувавши зростання індексів цін на газ та електроенергію.

А вартість енергоносіїв зросла на 30,3% у річному вимірі, продовольства - на 9,4% (рекордне значення з 1981 року).

Темпи зростання інфляції в США збільшувалися з вересня 2021 року після того, як сповільнилися у серпні, а з листопада 2021 року інфляція в країні щомісяця оновлювала максимальний показник з 1982 року.

Нагадаємо:

Федеральний резерв США підвищив ставку до діапазону 0,75%-1%, найбільше з нульових, зокрема підкреслив невизначеність наслідків російського повномасштабного вторгнення в Україну.

У березні річна інфляція у США прискорилась до 8,5% із 7,9% у лютому - ріст цін оновив рекорд із січня 1982 року, тобто більш ніж за 40 років.

Економічна правда