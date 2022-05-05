"Газпром" вирішив використовувати потужності "Північного потоку-2" для потреб РФ

"Газпром" вирішив використовувати потужності "Північного потоку - 2" для газифікації північного заходу Росії.

Про це йдеться у повідомленні компанії в Telegram.

"У зв'язку з тим, що в даний час морський газопровід "Північний потік – 2" не використовується, і з урахуванням реалізації програми газопостачання та газифікації споживачів Північно-Західного регіону, "Газпром" вирішив задіяти надлишкові російські сухопутні газотранспортні потужності проєкту "Північний потік – 2" для розвитку газопостачання регіонів Північно-Заходу Росії", - йдеться у заяві.

У "Газпромі" стверджують, що якщо Німеччина вирішить сертифікувати трубопровід, то в роботу буде включено лише одну його нитку "зі 100% завантаженням".

Початок включення в роботу другої морської нитки газопроводу "Північний потік - 2" може бути не раніше 2028 року, стверджують в "Газпромі".

Нагадуємо:

Президент Польщі Анджей Дуда закликав посилити санкції проти РФ та, зокрема, проти її енергосектору - за його словами, одним із кроків має стати демонтаж уже побудованого газопроводу "Північний потік-2".

Сполучені Штати запровадили санкції проти оператора Північного потоку - 2 у відповідь на визнання РФ "незалежності" контрольованих терористами територій "Л/ДНР".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 22 лютого заявив про зупинку сертифікації Північного потоку - 2. Газогін, що належить однойменній "дочці" Газпрому, було побудовано для транспортування російського газу безпосередньо до Німеччини в обхід України.

Економічна правда