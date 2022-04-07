Дуда закликав демонтувати газопровід "Північний потік-2"

Президент Польщі Анджей Дуда закликав посилити санкції проти РФ та, зокрема, проти її енергосектору - за його словами, одним із кроків має стати демонтаж уже побудованого газопроводу "Північний потік-2".

Про це Дуда сказав в інтерв'ю CNN.

"В інтерв'ю Дуда поставив під сумнів корисність дипломатичних зусиль з Росією на цьому етапі конфлікту. Він сказав, що не був здивований критиці прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького цього тижня на адресу президента Франції Еммануеля Макрона, коли Моравецький сказав: "Ніхто не вів переговорів з Гітлером", - пише CNN.

"Діалог з Росією не має сенсу. Треба поставити Володимиру Путіну дуже жорсткі умови. Треба сказати: "Поки ви не виконаєте ці умови, нам нема про що говорити". Ми збираємося рішуче надавати підтримку Україні, ми збираємося посилювати режим санкцій, тому що якщо ви ведете діалог, який нічого не досягає, то це лише гра, щоб виграти час з боку Росії", - підкреслив польський президент.

Дуда закликав до додаткових санкцій проти РФ та її енергетичного сектору.

"Режим санкцій потрібно посилити. У мене в цьому немає жодних сумнівів", - наголосив він.

"Але це дуже складне завдання. Найкраще було б заблокувати Росію від продажу її сировини: газу, але в першу чергу – від нафти",- додав президент Польщі.

За словами Дуди, Польща з самого початку була проти створення газопроводів між Росією та Німеччиною.

Він сказав, що це були "політичні проєкти", створені для обходу Польщі, України та країн Балтії.

Дуда закликав демонтувати новий газопровід Nord Stream II.

"Росія шантажує не тільки Німеччину, на цей час Росія шантажує фактично всю Європу", - наголосив він.

Нагадуємо:

Сполучені Штати запровадили санкції проти оператора Північного потоку - 2 у відповідь на визнання РФ "незалежності" контрольованих терористами територій "Л/ДНР".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 22 лютого заявив про зупинку сертифікації Північного потоку - 2. Газогін, що належить однойменній "дочці" Газпрому, було побудовано для транспортування російського газу безпосередньо до Німеччини в обхід України.

Економічна правда