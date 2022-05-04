Дефіцит пального не зупинив посівну кампанію в Україні – Мінагро

Дефіцит пального не зупинив посівну кампанію, хоча ситуація справді складна.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його словами, ситуація з пальним складна, але не загрозлива.

"У цілому скасування акцизу і зменшення ПДВ на пальне дозволило зробити його більш доступним, ніж це могло б бути. На сьогодні аграрії в основному купують середній або великий гурт, тобто йдеться не про роздрібну реалізацію.

Ми тримаємо руку на пульсі. У нас нема жодної зупинки посівної через відсутність дизпалива, хоча ситуація справді складна", - заявив Висоцький.

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Нагадуємо:

Роздрібні мережі автозаправних станцій з 29 квітня по 2 травня підвищили ціни на пальне вслід за підвищенням урядом граничних торговельних надбавок на бензини та дизпаливо.

Кабінет міністрів 29 квітня підвищив торговельну надбавку на дизпаливо та бензини на 40% (близько 2 грн/л) для запобігання дефіциту на автозаправних станціях.

Завдяки законтрактованим обсягам на території Західної Європи проблема з дефіцитом пального на автозаправних станціях буде розв’язана протягом тижня, але ціни дещо зростуть.

Економічна правда