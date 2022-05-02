АЗС підвищили ціни на пальне вслід за рішенням Мінекономіки

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Роздрібні мережі автозаправних станцій з 29 квітня по 2 травня підвищили ціни на пальне вслід за підвищенням урядом граничних торговельних надбавок на бензини та дизпаливо.

Про це йдеться у даних моніторингу Консалтингової групи "А-95", повідомляє enkorr.

Зокрема, на WOG і ОККО бензин марки А-95 подорожчав на 1,95 грн/л, до 36,05 грн/л. Дизельне пальне у цих мережах подорожчало на 2,00 грн/л, до 40,66 грн/л.

Станції компанії "Укрнафта" (552 АЗС), частка якої належить групі "Приват", також підвищили ціни. Бензин марки А-92 подорожчав до 35,05 грн/л, А-95 – до 36,05 грн/л і ДП – до 40,66 грн/л. Водночас переважно АЗС групи підвищила ціни на пальне ще 27 квітня.

Інші мережі також відкоригували ціни згідно рішення уряду.

Компанія А-92 А-95 ДТ Ціна Зм. Ціна Зм. Ціна Зм. ОККО 36,05 1,95 40,66 2,00 WOG 36,05 1,95 40,66 2,00 Авіас 35,10 0,00 36,10 0,00 40,66 0,00 Укрнафта 35,05 1,95 36,05 1,95 40,66 2,00 AMIC 36,05 1,95 40,66 2,00 Shell 36,00 2,00 36,05 1,95 40,66 2,00 SOCAR БРСМ-Нафта 42,69 2,12 KLO 36,00 1,90 36,05 1,95 40,66 2,00 Автотранс 36,05 1,95 36,05 1,95 40,66 2,00 UPG 36,00 1,90 36,00 1,99 40,60 2,00 BVS 36,05 1,95 36,05 1,95 40,66 2,00 Chipo 36,00 2,00 36,05 1,95 42,69 4,03 Авантаж 7 Mango 36,00 1,95 36,05 1,95 40,66 2,00 Средня ціна в Україні: 35,12 1,11 36,13 1,50 40,81 1,66

Нагадуємо:

Кабінет міністрів 29 квітня підвищив торговельну надбавку на дизпаливо та бензини на 40% (близько 2 грн/л) для запобігання дефіциту на автозаправних станціях.