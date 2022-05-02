АЗС підвищили ціни на пальне вслід за рішенням Мінекономіки
Роздрібні мережі автозаправних станцій з 29 квітня по 2 травня підвищили ціни на пальне вслід за підвищенням урядом граничних торговельних надбавок на бензини та дизпаливо.
Про це йдеться у даних моніторингу Консалтингової групи "А-95", повідомляє enkorr.
Зокрема, на WOG і ОККО бензин марки А-95 подорожчав на 1,95 грн/л, до 36,05 грн/л. Дизельне пальне у цих мережах подорожчало на 2,00 грн/л, до 40,66 грн/л.
Станції компанії "Укрнафта" (552 АЗС), частка якої належить групі "Приват", також підвищили ціни. Бензин марки А-92 подорожчав до 35,05 грн/л, А-95 – до 36,05 грн/л і ДП – до 40,66 грн/л. Водночас переважно АЗС групи підвищила ціни на пальне ще 27 квітня.
Інші мережі також відкоригували ціни згідно рішення уряду.
|
Компанія
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
36,05
|
1,95
|
40,66
|
2,00
|
WOG
|
36,05
|
1,95
|
40,66
|
2,00
|
Авіас
|
35,10
|
0,00
|
36,10
|
0,00
|
40,66
|
0,00
|
Укрнафта
|
35,05
|
1,95
|
36,05
|
1,95
|
40,66
|
2,00
|
AMIC
|
36,05
|
1,95
|
40,66
|
2,00
|
Shell
|
36,00
|
2,00
|
36,05
|
1,95
|
40,66
|
2,00
|
SOCAR
|
БРСМ-Нафта
|
42,69
|
2,12
|
KLO
|
36,00
|
1,90
|
36,05
|
1,95
|
40,66
|
2,00
|
Автотранс
|
36,05
|
1,95
|
36,05
|
1,95
|
40,66
|
2,00
|
UPG
|
36,00
|
1,90
|
36,00
|
1,99
|
40,60
|
2,00
|
BVS
|
36,05
|
1,95
|
36,05
|
1,95
|
40,66
|
2,00
|
Chipo
|
36,00
|
2,00
|
36,05
|
1,95
|
42,69
|
4,03
|
Авантаж 7
|
Mango
|
36,00
|
1,95
|
36,05
|
1,95
|
40,66
|
2,00
|
Средня ціна в Україні:
|
35,12
|
1,11
|
36,13
|
1,50
|
40,81
|
1,66
Нагадуємо:
Кабінет міністрів 29 квітня підвищив торговельну надбавку на дизпаливо та бензини на 40% (близько 2 грн/л) для запобігання дефіциту на автозаправних станціях.
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