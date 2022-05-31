Арешт активів Татнафти, самоембарго Газпрому: підсумки дня

Про викопні. Парламент Швеції схвалив пропозицію уряду про заборону видобутку вугілля, нафти та природного газу та посилення правил видобутку квасцової глини.

Про самоембарго. Російський "Газпром" з 1 червня зупиняє постачання газу данській Ørsted та зареєстрованій у Британії Shell Energy Europe Limited за контарктом поставок до Німеччини через відмову платити за газ рублями.

З цієї ж причини "Газпром" оголосив про повне зупинення постачання газу нідерландській компанії GasTerra.

Про гроші. Верховна Рада прийняла законопроєкт №7413 про зміни до бюджету, які передбачають збільшення видатків загального фонду держбюджету на 287,09 млрд грн за рахунок здійснення додаткових зовнішніх запозичень.

Про арешт. Суд заарештував рухоме та нерухоме майно, рахунки і корпоративні права групи компаній, які засновані російською нафтовою компанією "Татнефть".