"Газпром" припинив поставки газу до Нідерландів через відмову платити в рублях

Російський "Газпром" оголосив про повне зупинення постачання газу нідерландській компанії GasTerra "у зв'язку з несплатою в рублях".

Про це йдеться у заяві російського монополіста.

"Станом на кінець робочого дня 30 травня "Газпром експорт" не отримав платіж за постачання газу у квітні від компанії GasTerra B.V. відповідно до указу президента РФ №172 від 31.03.2022 р.

Платежі за газ, що постачається з 1 квітня, мають здійснюватися в рублях з використанням нових реквізитів, про що контрагенти були вчасно поінформовані", - йдеться в позиції "Газпрома".

Нагадаємо:

Нідерландський газовий трейдер GasTerra вирішив не виконувати вимоги "Газпрому" щодо платежів за російський газ у рублях. У відповідь на рішення GasTerra "Газпром" оголосив про припинення поставок з 31 травня 2022 року.

У GasTerra додали, що неодноразово закликали "Газпром" дотримуватись договірної структури платежів та зобов’язань щодо постачання, але безрезультатно.

GasTerra на 50% належить уряду Нідерландів.

Економічна правда