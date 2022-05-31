Рада збільшила військові видатки держбюджету на 247 мільярдів

Верховна Рада прийняла законопроєкт №7413 про зміни до бюджету, які передбачають збільшення видатків загального фонду держбюджету на 287,09 млрд грн за рахунок здійснення додаткових зовнішніх запозичень.

Про це повідомив у Telegram перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За законопроєкт у другому читанні проголосували 299 народних депутатів.

Железняк зазначив, що документ, зокрема, передбачає 5,82 млрд грн на програму "єПідтримка", що дасть можливість тим, хто подав заявку 26-31 березня (904,77 тис застрахованим особам) отримати виплати.

Законопроєктом передбачається збільшення видатків на національну безпеку та оборону - на 247,77 млрд грн, поповнення резервного фонду - 1,5 млрд грн, фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду - на 20,06 млрд грн.

Також передбачене збільшення видатків на надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі, на оплату житлово-комунальних послуг - 12,54 млрд грн. Допомогу на проживання отримають 1,8 млн осіб.

Таким чином, законопроєкт збільшує видаткову частину держбюджету на 2022 рік до 2,08 трлн грн (із 1,79 трлн грн), а граничний дефіцит держбюджету на цей рік - до 743,5 млрд грн (із 456,36 млрд грн).

При цьому, для фінансування додаткових видатків держбюджету передбачено збільшення планових державних запозичень до 1 125,8 млрд грн (або на 34,2% до раніше збільшеного під час перегляду держбюджету у березні показника і майже у 2 рази до первинно затвердженого показника).

Економічна правда