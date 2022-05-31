"Газпром" зупиняє поставки газу в Данію та німецькі поставки Shell

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Російський "Газпром" з 1 червня зупиняє постачання газу данській Ørsted та зареєстрованій у Британії Shell Energy Europe Limited за контарктом поставок до Німеччини через відмову платити за газ рублями.

Про це повідомляє кремлівське ЗМІ ТАСС з посиланням на повідомлення "Газпрому".

У російській компанії кажуть, що на кінець 31 травня, тобто останнього дня оплати за контрактом, так і не отримали платіж за поставлений у квітні газ від Ørsted. Як повідомлялося, оплата газу рублями, як того хоче Кремль, може порушувати санкції ЄС проти Росії, тому низка країн відмовилися від такого шантажу і продовжили оплату згідно умов контракту – у доларах або євро.

Крім того, "Газпром" зупинить постачання газу компанії Shell Energy Europe Limited за контрактом на постачання до Німеччини – також через відмову платити рублями. Раніше РФ також запровадила блокуючі санкції проти всієї групи Gazprom Germania, яка перебуває під контролем уряду Німеччини.

Нагадуємо:

Данія може стати наступною країною, яку відключать від поставок російського природного газу, оскільки її найбільша енергокомпанія Orsted заявила, що не буде здійснювати платежі в рублях.

Російський "Газпром" оголосив про повне зупинення постачання газу нідерландській компанії GasTerra "у зв'язку з несплатою в рублях".

Раніше "Газпром" також зупинив поставки до Польщі, Болгарії та Фінляндії. Крім того, від російського газу ще на початку квітня відмовилися Литва, Латвія та Естонія.



