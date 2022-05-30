Неузгоджений пакет санкцій, нульове розмитнення авто хочуть скасувати: підсумки дня

Про санкції. Постійні представники держав-членів ЄС на зустрічі в понеділок знову не змогли досягти згоди щодо шостого пакету санкцій проти Росії.

Про РФ. Запаси дорогоцінних металів у перерахунку на золото у російських банках за 2 місяці (лютий-березень) скоротились на 20%.

Про газ. "Харківська ТЕЦ-5" 1 червня зупиняє роботу та планує законсервувати обладнання у зв'язку з новими розцінками на газ, встановленими компанією "Нафтогаз Трейдинг".

Знову про Гетманцева. Українські підприємці звинуватили голову податкового комітету ВР Данила Гетманцева у зневажливому ставленні до бізнесу та низьких темпах зростання економіки: вимагають його негайного звільнення з усіх посад і позбавлення мандата народного депутата.

Про податки. Кабінет міністрів пропонує повернути мита на ввезені в Україну авто для власного користування.