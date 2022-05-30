В уряді пропонують прикрити нульове розмитнення авто

Кабінет міністрів пропонує повернути мита на ввезені в Україну авто для власного користування.

Про це йдеться в урядовому законопроєкті №7418 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування", текст якого опублікували на сайті Ради.

У пояснювальній записці йдеться, що без сплати митних платежів оформлюють автомобілі преміум класу вартістю понад 1 млн грн.

В уряді заявляють, що в умовах воєнного стану, коли всі доходи мають бути консолідовані для боротьби з агресором, запровадження пільг на імпорт товарів, що не є товаррами першої необхідності і водночас є бюджетоформуючими, має бути переоцінено та переглянуто.

Законопроєктом пропонується відновити оподаткування, яке було скасовано:

для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;

для підприємств, що не сплачують ввізне мито;

для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.

Підкреслюється, що у результаті дії звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком і ПДВ до бюджету не надійшло 13 млрд грн; ввезено більше 119 тис автомобілів, непоодинокі випадки ввезення авто преміумкласу.

Водночас пропонується звільнити від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

У квітні повідомлялось, що у пільговому режимі, який скасовує сплату мит на ввезення низки товарів, було ввезено понад 19 тисяч авто – це спричинило проблеми для ввезення гуманітарної допомоги.

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Економічна правда