В уряді пропонують прикрити нульове розмитнення авто
Кабінет міністрів пропонує повернути мита на ввезені в Україну авто для власного користування.
Про це йдеться в урядовому законопроєкті №7418 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування", текст якого опублікували на сайті Ради.
У пояснювальній записці йдеться, що без сплати митних платежів оформлюють автомобілі преміум класу вартістю понад 1 млн грн.
В уряді заявляють, що в умовах воєнного стану, коли всі доходи мають бути консолідовані для боротьби з агресором, запровадження пільг на імпорт товарів, що не є товаррами першої необхідності і водночас є бюджетоформуючими, має бути переоцінено та переглянуто.
Законопроєктом пропонується відновити оподаткування, яке було скасовано:
- для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;
- для підприємств, що не сплачують ввізне мито;
- для транспортних засобів, що ввозяться громадянами.
Підкреслюється, що у результаті дії звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком і ПДВ до бюджету не надійшло 13 млрд грн; ввезено більше 119 тис автомобілів, непоодинокі випадки ввезення авто преміумкласу.
Водночас пропонується звільнити від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома).
У квітні повідомлялось, що у пільговому режимі, який скасовує сплату мит на ввезення низки товарів, було ввезено понад 19 тисяч авто – це спричинило проблеми для ввезення гуманітарної допомоги.
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Економічна правда
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