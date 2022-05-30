Харківська ТЕЦ-5 зупиняє роботу і консервує обладнання через нові розцінки на газ

ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" 1 червня зупиняє роботу та планує законсервувати обладнання у зв'язку з новими розцінками на газ, встановленими компанією "Нафтогаз Трейдинг".

Про це йдеться у заяві компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

"ТЕЦ-5 не може працювати за нинішньої цінової політики компанії "Нафтогаз Трейдинг", - наводить пресслужба слова голови правління ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" Олександра Мінковича.

Зазначається, що "Нафтогаз Трейдинг" з 1 червня встановила для підприємств ПЕК нові розцінки на фіксовані обсяги газу, суттєво збільшивши їх: із 7,9 тис грн до 29,4 тис грн за тисячу кубометрів пального.

"Це зумовлює дуже важке становище для всієї вітчизняної генерації і, зокрема, унеможливлює діяльність Харківської ТЕЦ-5 у міжопалювальний та опалювальний періоди", - підкреслили в "Харківській ТЕЦ-5".

Голова правління ТЕЦ закликав посадовців вжити заходів, щоб не допустити зриву підготовки та старту нового опалювального сезону.

"Харківська ТЕЦ-5 завжди, незважаючи на виклики воєнного часу, працює на зміцнення стійкості та потужності Північної енергосистеми. Але сьогодні, разом із теплоенергетичною спільнотою України, ТЕЦ-5 змушена вкотре звернутися до чиновників.

Почуйте та прислухайтеся до виробників та промисловців, тих людей, від яких залежить енергетична та економічна безпека України. ТЕЦ-5 неодноразово інформувала Міністерство енергетики та "Укренерго" про те, що підготовка та старт опалювального сезону під загрозою. Відповіді ми не отримали", - заявив він.

За його словами, обладнання, яке не підлягає використанню протягом 30 діб, має бути законсервованим.

При цьому, простій у роботі тягне за собою втрату обігових коштів, зокрема передбачених для проведення чергового етапу ремонтної кампанії, та порушення договорів із підрядними ремонтними організаціями.

Економічна правда