ЄС заморожує кошти Росії, нові послуги в "Дії": підсумки дня

Про нові послуги. На порталі "Дія" запрацювала можливість декларування для бізнесу, яка замінить собою отримання дозвільних документів на кшталт ліцензій, сертифікатів, свідоцтв, посвідчень та висновків.

Про працевлаштування. Держслужба зайнятості підписала договір про співпрацю та інформаційну взаємодію з найбільшими українськими сайтами з працевлаштування: work.ua, robota.ua, grc.ua, novarobota.ua, pidbir.com.

Про санкції. Народні депутати подали на розгляд Верховної Ради законопроєкт про запровадження спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів у відношенні Республіки Білорусь.

Про росолігархів. Велика Британія розслідує, чи порушив санкції російський олігарх Пьотр Авен, що може стати першим таким розслідуванням з початку війни в Україні. Минулого тижня влада провела обшук у британському будинку Авена і перевіряє його грошові перекази до Британії.

Про гроші РФ. Країни ЄС заморозили близько 23 млрд євро (24,5 млрд доларів) активів російського Центробанку - це менше, ніж очікувалось.