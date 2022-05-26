ЄС заморозив резерви Центробанку РФ на 23 мільярди євро – це менше, ніж очікувалось

Країни ЄС заморозили близько 23 млрд євро (24,5 млрд доларів) активів російського Центробанку - це менше, ніж оікувалось.

Про це пише Reuters із посиланням на комісара ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерса.

Раніше Росія публічно заявила, що санкції Заходу призвели до заморожування близько 300 мільярдів доларів активів її Центробанку в усьому світі.

З цих заморожених активів лише менше однієї десятої знаходиться в ЄС, згідно з інформацією, яку Європейська комісія зібрала від 27 урядів ЄС, повідомив єврокомісар.

Він сказав, що з початку війни в Україні в лютому в ЄС було заморожено близько 23 мільярдів євро, і ця цифра менша за 100 мільярдів доларів, заморожених Сполученими Штатами.

Крім того, країни ЄС також заморозили близько 10 мільярдів євро матеріальних активів, таких як яхти та вілли, пов’язані з олігархами та чиновниками, котрі пов'язані з Кремлем, сказав Рейндерс.

"Він не пояснив, чому третя за величиною економіка світу, очевидно, залучила так мало активів від російського центрального банку.

Він також відмовився вказати, чи всі уряди ЄС повідомляли про заморожування активів", - пише агентство.

Багато урядів ЄС традиційно були обережними у повному виконанні санкцій ЄС, а деякі з них відмовилися публічно говорити про те, чи вони заморозили російські активи, нагадує видання.

Економічна правда