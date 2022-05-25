Shell продала свій бізнес в РФ "Лукойлу"

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Нафтогігант Shell закрив угоду з російським "Лукойлом" щодо продажу російського бізнесу, включно з мережею автозаправних станцій та заводу з виробництва мастильних матеріалів.

Про це повідомляє російське ЗМІ "Коммерсантъ" з посиланням на представників "Лукойлу".

Мережа АЗС Shell, розташована у Центральному та Північно-Західному федеральних округах, а також тверський завод з виробництва мастильних матеріалів, офіційно перейшли у власність Лукойлу.

"Відповідно до умов угоди понад 350 співробітників "Шелл Нафти" [російської "дочки" Shell в РФ – ЕП] продовжать працювати в компанії, яка тепер належить Лукойлу", – повідомляється в прес-релізі нафтової компанії. Угоду погодила Федеральна антимонопольна служба РФ.

За умовами угоди, Лукойлу переходять 100% активів ТОВ "Шелл Нафта", зокрема 411 АЗС та завод з виробництва олій у Торжку. 15 травня роботу автозаправних станцій було припинено для забезпечення продажу компанії новому власнику. Точна сума угоди представниками компаній не розкривається.

Нагадуємо:

Російська нафтова компанія "Лукойл" купує у британсько-нідерландського гіганта Shell 100% російського бізнесу, зокрема мережу АЗС та завод мастильних матеріалів у Тверській області.

Енергетичний гігант Shell заявив, що виконавчі директори, управлінський та технічний персонал Shell покинули російський нафтогазовий проєкт "Сахалін-2". Shell також повністю зупиняє купівлю нафти з Росії на спотовому ринку та працює над тим, аби повністю виключити російську нафту з поставок.

Через вихід з РФ компанія була змушена списати 3,9 млрд доларів.