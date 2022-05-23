Російський танкерний гігант "Совкомфлот" продав 20 суден для погашення боргів – FT

Найбільша в Росії судноплавна компанія "Совкомфлот" продала щонайменше 20 суден, аби розплатитися з кредиторами та уникнути дефолту.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Зазначається, що російська держкомпанія продала шосту частину свого флоту. За словами джерел, компанія завершила продаж щонайменше 20 суден.

Дефолт за борговими зобов'язаннями та поява проблемних кредитів на балансі зашкодили б репутації компанії серед кредиторів та великих нафтових компаній, включаючи Shell та Total, які орендують її судна, кажуть співрозмовники видання у галузі.

При цьому, покупцем чотирьох СПГ-танкерів "Совкомфлоту", у продажу яких брав участь нідерландський банк ING, стала компанія Eastern Pacific Shipping ізраїльського мільярдера Ідана Офера.

Ще чотири судна, за інформацією газети, тепер контролюються компаніями, заснованими грецьким магнатом Евангелосом Маринакісом, власником футбольних клубів "Олімпіакос" та "Ноттінгем Форест".

ING отримала право власності на частину кораблів "Совкомфлоту", щоб покупці могли взаємодіяти з банком, а не компанією, яка раніше потрапила під санкції Британії, ЄС та Австралії та США.

Попри стислі терміни продажу, ціна за чотири газовози була близькою до їхньої ринкової вартості $700 млн, а судна незабаром орендував початковий фрахтувальник - британська Shell, пише FT.

За даними джерел газети, всього на продаж виставили близько 40 суден, а в майбутньому очікуються нові угоди.

Власний та зафрахтований флот компанії, включаючи судна спільних підприємств, нараховує 134 судна загальним дедвейтом понад 11,7 млн тонн", йшлося на сайті компанії у квітні.

Раніше Lloyd’s List повідомляв, що "Совкомфлот" хоче продати до однієї третини свого флоту.

Нагадаємо:

Російський танкерний гігант "Совкомфлот" на тл санкцій Заходу уклав угоди про продаж близько десятка суден покупцям в Азії та на Близькому Сході, писало WSJ.

Повідомлялось, що російський "Совкомфлот" має намір продати "віковий" флот та судна, експлуатація яких обмежена через введені проти російського флоту санкції.

Російський державний танкерний оператор "Совкомфлот" не зміг виплатити 26 квітня платіж за євробондами через санкції ЄС та Великої Британії.

Російський державний танкерний оператор "Совкомфлот" через санкції планує закрити свій кіпрський офіс, що надає фінансові та бухгалтерські послуги групі, повідомило агентство Bloomberg.

Раніше "Совкомфлот" потрапив під санкції ЄС та Великої Британії.

Економічна правда