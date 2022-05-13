Російський танкерний гігант "Совкомфлот" на тлі санкцій продав близько десяти суден – WSJ

Російський танкерний гігант "Совкомфлот" на тл санкцій Заходу уклав угоди про продаж близько десятка суден покупцям в Азії та на Близькому Сході.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Зазначається, що російська держкомпанія працює над погашенням кредитів західним банкам, припиняючи ділові зв'язки для дотримання санкцій.

Так, один із найбільших у світі операторів танкерів продав 5 танкерів дубайській компанії Koban Shipping і чотири газовози сінгапурській Eastern Pacific Shipping.

Eastern Pacific заплатила $700 млн банку, що став власником суден.

Російська компанія також веде переговори з компаніями, включно з China Merchants Group, щоб продати інші танкери, кажуть співрозмовники газети.

За їхніми словами, кінцеві власники деяких суден, що продаються, можуть бути невідомі протягом деякого часу, а частина угод, швидше за все, пройде через підставні компанії.

Судноплавні брокери заявили, що деякі з проданих суден змінили назви та реєструються під різними прапорами, щоб бути застрахованими.

У неділю, 15 травня, настає крайній термін для компаній у ЄС, щоб припинити ділові зв'язки з Росією.

До цього терміну західні банки можуть отримувати гроші від російських компаній на погашення кредитів. "Совкомфлот" володіє та керує 122 судами, включаючи нафтові танкери, газовози та криголами.

Раніше Lloyd’s List повідомляв, що "Совкомфлот" хоче продати до однієї третини свого флоту.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що російський "Совкомфлот" має намір продати "віковий" флот та судна, експлуатація яких обмежена через введені проти російського флоту санкції.

Російський державний танкерний оператор "Совкомфлот" не зміг виплатити 26 квітня платіж за євробондами через санкції ЄС та Великої Британії.

Російський державний танкерний оператор "Совкомфлот" через санкції планує закрити свій кіпрський офіс, що надає фінансові та бухгалтерські послуги групі, повідомило агентство Bloomberg.

Раніше "Совкомфлот" потрапив під санкції ЄС та Великої Британії.

Економічна правда