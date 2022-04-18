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Російський "Совкомфлот" планує закрити офіс на Кіпрі через санкції – медіа

Понеділок, 18 квітня 2022, 10:27 - Олексій Павлиш

Російський державний танкерний оператор "Совкомфлот" через санкції планує закрити свій кіпрський офіс, що надає фінансові та бухгалтерські послуги групі.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами співрозмовника, офіс може закритись до 15 травня, а "Совкомфлот" може перенести функції та завдання кіпрського офісу до азійської країни

"Центр фінансового управління групи – Sovcomflot Cyprus Limited – був створений у 2005 році, йдеться на сайті СКФ. Компанія забезпечує фінансовий менеджмент, бухгалтерський облік та підготовку консолідованої звітності", - зазначає агентство.

"Совкомфлот" спеціалізується на перевезенні зрідженого газу, нафти та нафтопродуктів, це один із найбільших у світі операторів танкерного флоту.

"Совкомфлот" стане другою великою російською компанією, яка закриється на Кіпрі - після того, як російський банк ВТБ наприкінці березня продав свою частку у кіпрській "дочці".

Раніше "Совкомфлот" потрапив під санкції ЄС та Великої Британії.

Економічна правда

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Росія санкції компанії Кіпр
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