Російський "Совкомфлот" планує закрити офіс на Кіпрі через санкції – медіа
Російський державний танкерний оператор "Совкомфлот" через санкції планує закрити свій кіпрський офіс, що надає фінансові та бухгалтерські послуги групі.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
За словами співрозмовника, офіс може закритись до 15 травня, а "Совкомфлот" може перенести функції та завдання кіпрського офісу до азійської країни
"Центр фінансового управління групи – Sovcomflot Cyprus Limited – був створений у 2005 році, йдеться на сайті СКФ. Компанія забезпечує фінансовий менеджмент, бухгалтерський облік та підготовку консолідованої звітності", - зазначає агентство.
"Совкомфлот" спеціалізується на перевезенні зрідженого газу, нафти та нафтопродуктів, це один із найбільших у світі операторів танкерного флоту.
"Совкомфлот" стане другою великою російською компанією, яка закриється на Кіпрі - після того, як російський банк ВТБ наприкінці березня продав свою частку у кіпрській "дочці".
Раніше "Совкомфлот" потрапив під санкції ЄС та Великої Британії.
Економічна правда
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