Bloomberg: США хочуть заблокувати можливість виплат РФ за держборгом

Адміністрація Байдена готова повністю заблокувати здатність Росії платити власникам облігацій США, цей крок може наблизити її до дефолту.

Про це пише Bloomberg.

За словами джерел видання, очікується, що Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів анулює дію загальної ліцензії, термін дії якої спливає 25 травня.

За їхніми словами, це спустошить скарбницю Москви і перенаправить ресурси, які інакше були б витрачені на озброєння.

Проте, за повідомленням видання, Мінфін ще не ухвалив остаточного рішення.

Нагадуємо:

Зовнішній борг РФ та її компаній сягає 150 млрд доларів. При цьому виплатити їх для країни проблематично – Західні санкції заморозили 350 млрд доларів її золотовалютних резервів, що становить близько 60% їхнього обсягу.

Росія вже була на межі дефолту 16 березня, коли країна мала здійснити виплату за купоном у доларах. Хоча багато факторів вказувлаи на дефолт країни у цей день, РФ все ж змогла провести валютні виплати завдяки винятку з санкцій США, який діяв до 25 травня.

Але Мінфін США згодом вирішив закрити цю лазівку та заборонив Росії проводити доларові платежі за державним боргом із рахунків російських установ в американських банках.