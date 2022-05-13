Німецький міністр назвав крадіжку українського зерна Росією "огидною формою війни" 

Міністр сільського господарства Німеччини засудив розкрадання зерна Росією на сході України і назвав це "огидною формою війни".

Про це німецький міністр Джем Оздемір заявив у ході зустрічі країн G7, України, Євросоюзу, ОЕСР та Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) у Штутгарті, присвяченій впливу війни на світове продовольство, повідомляє AFP.

"Це особливо огидна форма війни, яку веде Росія", – сказав Оздемір. Він заявив, що Росія "крала, грабувала, забирала собі зерно зі Сходу України" і назвав ці акти "економічною війною".

Оздемір раніше вже заявляв, що Путін "безсовісно використовує українські запаси пшениці", а фермерів змушують продавати запаси за смішними цінами, інакше "солдат Путіна" просто забере ці запаси.

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Нагадуємо:

Аграрії з тимчасово окупованих регіонів повідомляють про випадки, коли окупанти крадуть їхнє майно та запаси або змушують продавати врожай за безцінь. Мешканці міст відчувають суттєве подорожчання продуктів у магазинах.

Російські загарбники уже вивезли кілька сотень тисяч тонн зерна з тимчасово окупованих територій у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Це зерно вони спробували "проекспортувати" до Єгипту

На цих територіях у фермерських запасах, що формувалися для посівних робіт, а також для переробки (для виготовлення борошна, випікання хліба), знаходиться близько 1,5 млн тонн зернових.