Bosch поки не планує повністю згортати бізнес у Росії

Німецький виробник електромеханічної індустріальної та побутової техніки Bosch поки не планує повністю виходити із РФ.

Про це в інтерв'ю Handelsblatt заявив глава компанії Штефан Хартунг.

"Поки що здійснюється важлива для постачання нормального населення діяльність, яка не підпадає під санкції. Ми не хочемо її припиняти без законної підстави", - сказав він.

За його словами, Bosch максимально підтримує санкції.

Водночас, за словами Хартунга, через санкції постачання товарів до Росії "значною мірою" паралізовані.

"Більшість нашого бізнесу з російськими клієнтами і в Росії порушена, це стосується і локального виробництва. Варто очікувати і нових істотних обмежень роботи", - визнав глава Bosch.

Нагадуємо:

Німецький виробник електромеханічної індустріальної та побутової техніки Bosch заявив, що зупинив поставки побутової техніки з ЄС до РФ.

Компанія Bosch зупиняє два заводи з виробництва побутової техніки в Санкт-Петербурзі через відсутність поставок з ЄС.

Більш детально про роботу міжнародних компаній у Росії:

Бізнес на крові українців: які міжнародні компанії фінансують російську армію

Понад 400 компаній вийшли з Росії, але не всі зупинили бізнес. Оновлений список

У пеклі на них зачекались. Nestle, Leroy Merlin, Auсhan, Metro та інші співучасники злочинів путіна

Економічна правда