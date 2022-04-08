Bosch поки не планує повністю згортати бізнес у Росії
Німецький виробник електромеханічної індустріальної та побутової техніки Bosch поки не планує повністю виходити із РФ.
Про це в інтерв'ю Handelsblatt заявив глава компанії Штефан Хартунг.
"Поки що здійснюється важлива для постачання нормального населення діяльність, яка не підпадає під санкції. Ми не хочемо її припиняти без законної підстави", - сказав він.
За його словами, Bosch максимально підтримує санкції.
Водночас, за словами Хартунга, через санкції постачання товарів до Росії "значною мірою" паралізовані.
"Більшість нашого бізнесу з російськими клієнтами і в Росії порушена, це стосується і локального виробництва. Варто очікувати і нових істотних обмежень роботи", - визнав глава Bosch.
Нагадуємо:
Німецький виробник електромеханічної індустріальної та побутової техніки Bosch заявив, що зупинив поставки побутової техніки з ЄС до РФ.
Компанія Bosch зупиняє два заводи з виробництва побутової техніки в Санкт-Петербурзі через відсутність поставок з ЄС.
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Економічна правда
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