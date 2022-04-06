У Кремлі прокоментували виплату боргів рублями: штучна дефолтна ситуація
Прес-секретар президента РФ прокоментував ситуацію з оплатою зовнішнього боргу країни, яку місцевий Мінфін провів у рублях.
Про це повідомляє Інтерфакс.
Він знову поскаржився на заморожені резерви центробанку і знову сказав що оплата в рублях - це відповідь на такі дії заходу.
І тому він вважає, що "ніяких підстав для реального дефолту немає", однак у зв'язку з ситуацією, що склалася, "теоретично, звичайно, може бути організована якась дефолтна ситуація, але це суто штучна дефолтна ситуація", - резюмував він.
Нагадуємо:
Мінфін Росії переказав кошти для виплати купонного доходу та погашення єврооблігацій в рублях, адже банк-кореспондент не дозволив проводити виплату у доларах, що може означати дефолт.
Зовнішній борг РФ та її компаній сягає 150 млрд доларів. При цьому виплатити їх для країни проблематично – Західні санкції заморозили 350 млрд доларів її золотовалютних резервів, що становить близько 60% їхнього обсягу.
Росія вже була на межі дефолту 16 березня, коли країна мала здійснити виплату за купоном у доларах. Хоча багато факторів вказувлаи на дефолт країни у цей день, РФ все ж змогла провести валютні виплати завдяки винятку з санкцій США, який діяв до 25 травня.
Але Мінфін США згодом вирішив закрити цю лазівку та заборонив Росії проводити доларові платежі за державним боргом із рахунків російських установ в американських банках.
Востаннє РФ оголошувала дефолт у 1998 році, який запустив спіраль швидкої інфляції, девальвації рубля та фінансова ізоляції на міжнародних ринках. Проте тоді країні не вдалося виплатити внутрішні борги, а останній пропуск виплат за зовнішнім був у 1917 році.
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