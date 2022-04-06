Показник непрацюючих кредитів суттєво покращився через виведення з ринку банків РФ – НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 березня знизилася до 26,6% порівняно з 29,5% на 1 лютого.

Про це повідомили в НБУ.

"Обсяг непрацюючих кредитів зменшився за лютий на 46,3 млрд грн. Суттєве поліпшення показника NPL зумовлено виводом з ринку банків з капіталом рф", - пояснюють в НБУ.

Нагадаємо:

Одразу після початку російського вторгнення в Україну Нацбанк України вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації.

Йдеться про АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".

Фонд гарантування вкладів фізосіб почав виплати коштів вкладникам Промінвестбанку, у якого НБУ відкликав ліцензію.

З 25 березня 2022 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав виплати коштів вкладникам дочірнього для російського Сбербанку Міжнародного резервного банку.

Економічна правда