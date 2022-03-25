Розпочалась виплата вкладникам Сбєрбанку в Україні

З 25 березня 2022 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає виплати коштів вкладникам дочірнього для російського "Сбербанку" Міжнародного резервного банку.

Про це йдеться у повідомленні фонду.

Відшкодування коштів вкладникам здійснюються у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень незалежно від кількості вкладів.

Відшкодування коштів вкладникам проводиться через відділення банків-агентів Фонду, підключених до Автоматизованої системи виплат Фонду.

Для отримання коштів за зазначеними договорами вкладникам необхідно звернутися до будь-якого відділення одного із визначених банків-агентів з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.

Нагадаємо:

Одразу після початку російського вторгнення в Україну Нацбанк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації.

Йдеться про АТ "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".

Фонд гарантування вкладів фізосіб починає виплати коштів вкладникам "Промінвестбанку", в якого НБУ відкликав ліцензію.