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Не більше 200 тисяч: Фонд гарантування почав виплати вкладникам Промінвестбанку

П'ятниця, 18 березня 2022, 14:09

Фонд гарантування вкладів фізосіб починає виплати коштів вкладникам "Промінвестбанку", в якого НБУ відкликав ліцензію.

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

Фонд із 18 березня починає виплати відшкодування в межах 200 тисяч гривень вкладникам за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

Відшкодування коштів вкладникам проводиться через відділення банків-агентів, підключених до процесингового центру Фонду:

АТ "КРЕДОБАНК", АТ "ПРАВЕКС БАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК", АБ "УКРГАЗБАНК", ПАТ "ПУМБ", АТ "ТАСКОМБАНК",ПАТ "ІДЕЯ БАНК", АБ "ПІВДЕННИЙ", АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" та АТ "Ощадбанк".

Для отримання коштів за зазначеними договорами вкладникам необхідно звернутися до будь-якого відділення одного із визначених банків-агентів з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.

Відшкодування коштів вкладникам здійснюються у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Нагадаємо:

Одразу після початку російського вторгнення в Україну Нацбанк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації.

Йдеться про АТ "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".

Економічна правда

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гроші Фонд гарантування вкладів Промінвестбанк

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