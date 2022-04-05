Фірташ про вторгнення РФ: початок катастрофи Путіна

Олігарх Дмитро Фірташ, який перебуває в Австрії та бороться проти екстрадиції до США, заявив, що російське вторгнення в Україну є "колосальною помилкою" і початком власної катастрофи Путіна.

Про це він сказав в інтерв'ю Ö1-Morgenjournal.

"З моменту здобуття Україною незалежності жодному українському політику не вдалося об'єднати країну так, як це зробив Путін, - всупереч інтересам Росії та всупереч своїм власним", - заявив Фірташ.

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Раніше в прес-службі Group DF передали заяву Фірташа, в якій олігарх категорично засудив вторгнення Росії в Україну.

Фірташ зазнав чергової поразки в австрійських судах і перебуває за крок до екстрадиції до США, де на нього очікує кримінальне провадження за підозрою у корупції.

Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро і відтоді він оскаржував свою екстрадицію в США.

США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Він став відомим після появи скандальної компанії "Росукренерго" - газового посередника між Росією і Україною. Популярність Фірташу принесла також його війна з екс-прем'єркою Юлією Тимошенко.

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