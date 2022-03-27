Ще один програний суд: Фірташ за крок до екстрадиції в США
Олігарх Дмитро Фірташ зазнав чергової поразки в австрійських судах і перебуває за крок до екстрадиції до США, де на нього очікує кримінальне провадження за підозрою у корупції.
Про це повідомляє DW.
Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив Фірташу у повторному розгляді справи щодо припустимості екстрадиції до США, де на нього чекає розгляд провадження про корупцію - це виданню повідомили у пресслужбі суду 25 березня, підтвердивши інформацію віденської газети Der Standard.
За даними газети, рішення було ухвалене ще 16 березня. До 30 березня у Фірташа є час подати апеляцію на рішення у першій інстанції.
Нагадаємо:
Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро і відтоді він оскаржував свою екстрадицію в США.
США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.
Він став відомим після появи скандальної компанії "Росукренерго" - газового посередника між Росією і Україною. Популярність Фірташу принесла також його війна з екс-прем'єркою Юлією Тимошенко.
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"Битва за Вашингтон. Лобі Дмитра Фірташа"
"50 років і конфіскація. Що загрожує Фірташу у разі екстрадиції до США"
Економічна правда
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