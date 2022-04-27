Росію чекає "дуже складна ситуація" найближчі роки – голова Рахункової палати РФ
Очільник Рахункової палати РФ Алєксєй Кудрін передбачає "дуже складну ситуацію" для Росії у найближчі 2 роки, лише за базовим сценарієм росіяни очікують цьогоріч падіння ВВП у 8,8%.
Про це повідомляє російське ЗМІ РБК з посиланням на його слова на засіданні Ради законодавців.
Консервативні прогнози росіян оцінюють падіння ВВП у 12,4% цьогоріч. Додаткові витрати на підтримку економіки перевищать 53 млрд доларів (4 трлн руб).
"Майже півтора-два роки ми житимемо в дуже складній ситуації", – сказав голова російської РП. Поточна криза буде більшою, ніж криза 2009 року або пандемічна криза, додав він.
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Нагадуємо:
S&P вважає, що ВВП Росії відновиться після санкцій за 10 років, зростання ВВП України вийде на довоєнний рівень за п'ять років, незважаючи на набагато глибше падіння.
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