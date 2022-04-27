Росію чекає "дуже складна ситуація" найближчі роки – голова Рахункової палати РФ

Очільник Рахункової палати РФ Алєксєй Кудрін передбачає "дуже складну ситуацію" для Росії у найближчі 2 роки, лише за базовим сценарієм росіяни очікують цьогоріч падіння ВВП у 8,8%.

Про це повідомляє російське ЗМІ РБК з посиланням на його слова на засіданні Ради законодавців.

Консервативні прогнози росіян оцінюють падіння ВВП у 12,4% цьогоріч. Додаткові витрати на підтримку економіки перевищать 53 млрд доларів (4 трлн руб).

"Майже півтора-два роки ми житимемо в дуже складній ситуації", – сказав голова російської РП. Поточна криза буде більшою, ніж криза 2009 року або пандемічна криза, додав він.

Читайте також: П'ять головних прогнозів для світу і один – для Росії: головне зі звіту МВФ про наслідки війни

Нагадуємо:

S&P вважає, що ВВП Росії відновиться після санкцій за 10 років, зростання ВВП України вийде на довоєнний рівень за п'ять років, незважаючи на набагато глибше падіння.