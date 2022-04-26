S&P: Економіка Росії повернеться до рівнів 2021 року за 10 років, України – за 5 років

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ВВП Росії відновиться після санкцій за 10 років, зростання ВВП України вийде на довоєнний рівень за п'ять років, незважаючи на набагато глибше падіння.

Про це пише РБК з посиланням на прогноз S&P Global Market Intelligence.

Економіка РФ у 2022 році впаде на 11,1%, а мінімальне зростання очікується лише у 2024 році – на 1,6%. До 2026 року ВВП Росії зросте на 1,9%, йдеться у прогнозі.

ВВП України цього року скоротиться на 45,7%, прогнозують аналітики. Проте відновлюватись українська економіка буде швидше, ніж російська, і повернеться на довоєнний рівень за п'ять років.

Зростання економіки США уповільниться з 5,7% минулого року до 3% у 2022 році та до 2,8% у 2023 році.

Зростання глобального ВВП у 2022 році уповільниться до 3,2% порівняно з 5,8% у 2021 році. Прогноз знижений на 0,1% через слабше зростання економіки США на початку 2022 року, зазначають у S&P Global Market Intelligence.