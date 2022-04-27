Італійський енергогігант Eni планує відкрити рублевий рахунок для газу з РФ – ЗМІ

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Італійський енергетичний гігант Eni SpA готується відкрити рублеві рахунки в "Газпромбанку", проте чекає подальших вказівок від влади щодо нового механізму оплати газу від Кремля.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Наявність відкритого рахунку дозволить компанії потенційно виконати вимоги Кремля щодо оплати газу в рублях. Водночас такий крок є запобіжним, адже Eni шукає додаткових роз’яснень від уряду та європейської влади щодо того, чи можливо використовувати рахунки для купівлі російського газу.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн застерегла компанії від вимог Росії, адже це порушить накладені на агресора санкції за вторгнення в Україну.

За словами співрозмовників агентства, Eni не використовувала новий механізм і досі розраховувалася лише в євро. Компанія хоче отримати чіткі вказівки щодо керівних принципів і буде дотримуватися санкцій.

Наступний раунд сплати за газ відбудеться у другій половині травня.

Нагадуємо:

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що десять компаній у Євросоюзі відкрили рублеві рахунки у Газпромбанку, як того вимагає Кремль, при цьому чотири з них вже провели оплату в рублях.

У вівторок російський Газпром повідомив найбільшу польську газову компанію PGNiG про повну зупинку постачання газу з контрактного ранку середи, чим порушив Ямальський контракт, який діє до кінця 2022 року. Також газові поставки зупинили для болгарської газової компанії Bulgargaz за неоплату в рублях.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що зупинка "Газпромом" в односторонньому порядку поставок газу споживачам у Європі є черговою спробою Росії використати газ як інструмент шантажу