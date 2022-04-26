Україна отримала офіційний статус в європейській енергосистемі ENTSO-E 

У Варшаві була підписана угода про надання "Укренерго" статусу члена-спостерігача в європейській енергосистемі ENTSO-E.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики з посиланням на слова міністра Германа Галущенка.

Статус члена-спостерігача дозволить НЕК "Укренерго" приєднатись до міжнародного об’єднання європейських операторів системи передачі, зауважують у відомстві.

З таким статусом український оператор зможе брати участь у засіданнях Регіональної Групи ENTSO-E "Континентальна Європа".

Представники компанії зможуть увійти до робочих та експертних груп ENTSO-E, які займаються питаннями розвитку ринку електроенергії, балансування, допоміжних послуг, електронного обміну даними, розвитку кіберзахисту в електроенергетичному секторі, інтеграції відновлюваних джерел енергії тощо.

У заході з нагоди підписання угоди взяли участь комісарка ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон, президент ENTSO-E Ерве Лафайє, представники уряду Польщі, керівництво "Укренерго" та інші.

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Нагадуємо:

Україна 16 березня стала членом "енергетичного Євросоюзу", тобто приєдналася до європейської енергетичної системи ENTSO-E. З цього моменту перетікання електроенергії між Україною з одного боку та Білоруссю і РФ з іншого стали неможливі.

Україна мала приєднатися до системи до кінця 2022 року, проте розв’язання Росією війни проти Україну показало, що після роботи в ізольованому режиму Україна не може приєднатися назад до системи агресора і відмовилася це робити.

З кінця березня Україна відновила експорт електроенергії в ЄС.