Японія занепокоєна переговорами Shell і китайців щодо частки у проєкті "Сахалін-2" – ЗМІ

Переговори британського енергетичного гіганта Shell з китайськими компаніями щодо його частки в нафтогазовому проєкті "Сахалін-2" викликають занепокоєння щодо енергетичної безпеки Японії.

Про це пише Nikkei Asia.

Зазначається, що "Сахалін-2", перший російський СПГ-проєкт, управляється російським газовим гігантом "Газпромом", який володіє приблизно 50% акцій.

Shell, другий найбільший акціонер з 27,5% акцій, веде переговори з China National Offshore Oil Corp., China National Petroleum Corp. і China Petrochemical Corp., щоб продати всю свою частку, пишуть британські та американські ЗМІ.

Shell раніше оголосила, що вийде з проєкту після виходу з РФ.

Японські компанії Mitsui&Co. і Mitsubishi Corp. також володіють 12,5% і 10% відповідно, що робить "Сахалін-2" важливим проєктом для Японії.

"На проєкт припадає майже весь імпорт СПГ Японії з Росії і близько 10% загального імпорту СПГ Японії.

"Переговори з CNOOC, CNPC і Sinopec - 3 державними китайськими підприємствами - знаходяться на ранній стадії і можуть зірватися. Представники Shell і CNPC відмовилися коментувати повідомлення про переговори.

Shell не повідомила іншим акціонерам "Сахалін-2", коли і як планує вийти з проєкту. Крім китайських підприємств, інтерес до частки Shell виявили кілька енергетичних компаній", - пише видання.

При цьому, Shell потребує схвалення Москви, перш ніж вона зможе продати свою частку в проєкті.

"Тепер, коли значна частина міжнародного співтовариства проти Росії, єдиними вірогідними покупцями будуть китайські або російські компанії", - заявило джерело у великій японській енергетичній компанії.

Навіть якщо Китай і Росія в кінцевому підсумку стануть власниками більшості акцій в проєкті "Сахалін-2", "довгострокові контракти будуть виконані", додало інше джерело в японській торговій компанії.

"Закінчення терміну дії поточних контрактів підвищує ризик втрати Японією доступу до енергії. Термін дії низки довгострокових контрактів, укладених японськими компаніями, закінчується приблизно в 2030 році.

Навіть якщо припустити, що Mitsui і Mitsubishi зберігають свої пакети акцій на "Сахалін-2", китайські та російські компанії можуть мати більше права на нові довгострокові контракти на постачання. Це може призвести до зменшення частки Японії в поставках СПГ.

Те, що компанії в авторитарних країнах залучені до закупівлі СПГ в Японії, також викликає занепокоєння щодо енергетичної безпеки", - пише видання з посиланням на експертів.

На даному етапі Mitsui і Mitsubishi не показали жодних ознак того, що вони залишають "Сахалін-2".

"Ми занепокоєні тим, що якщо Японія вийде з проєкту і якщо акції будуть придбані Росією або третьою країною, це піде на користь Росії і не буде рівнозначно ефективним санкціям", - сказав міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Коічі Хагіуда.

Нагадаємо:

Китайські державні енергетичні гіганти Cnooc, CNPC і Sinopec спільно ведуть переговори щодо придбання частки Shell у спільному з "Газпромом" нафтогазовому проєкті "Сахалін-2".

Нафтогазовий гігант Shell повністю зупиняє купівлю нафти з Росії на спотовому ринку, а також працює над тим, аби повністю виключити російську нафту з поставок.

Також компанія поетапно вилучатиме нафтопродукти, трубопровідний газ та СПГ з російського ринку. Тобто, фактично, згорне мережу АЗС в країні.

Британський енергетичний гігант Shell почав відкликати персонал зі своїх спільних підприємств з російським ПАТ "Газпром" у рамках плану виходу з РФ у відповідь на війну в Україні.

Економічна правда