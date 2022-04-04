У Henkel заявили, що продовжать працювати в Росії

Німецький виробник косметики та побутової хімії Henkel поки продовжить роботу в РФ та вживатиме подальших заходів у разі потреби.

Про це заявила голова наглядової ради компанії Симона Бажель-Тра на річних зборах акціонерів у понеділок, пише Reuters.

За її словами, діяльність компанії в країні підпадає під обмеження.

"Громадскість інколи сприймає це дуже критично. Тому для мене важливо наголосити, що ми повністю застосовуємо всі відповідні санкції", – сказала вона.

Бажель-Тра додала, що керівництво Henkel уважно стежитиме за поточними геополітичними подіями та вживатиме подальших заходів у разі потреби.

"Група, яка виробляє споживчі товари, включаючи пральні порошки Persil, і має близько 2500 співробітників в Росії, припинила всі інвестиції, а також рекламні та спонсорські заходи в країні на початку березня.

Фінансовий директор Henkel Марко Свобода сказав на тій же зустрічі, що компанія дотримується цілей на 2022 рік, опублікованих у січні, та додав, що вони дуже амбітні, враховуючи величезну невизначеність і зростання витрат", - пише агентство.

Свобода також заявив, що Henkel не бачить необхідності в позаплановому списанні своїх активів в Росії та Україні, пише MarketWatch.

"Повний вихід з російського бізнесу може мати далекосяжні наслідки, зокрема для наших місцевих працівників", - сказав головний виконавчий директор компанії Карстен Кнобель.

Чотири виробничі майданчики компанії в Україні (штат Henkel в Україні - 600 людей) було закрито після вторгнення РФ.

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Німецька Henkel Group заявила, що заморозить майбутні інвестиційні плани у РФ.

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Економічна правда