Торговельні марки, які належать РФ: понад 3 тисяч відомих виробників для бойкоту

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Понад 3200 популярних торговлеьних марок, під якими виготовляють дитяче харчування, ліки, косметику та інші товари в Україні, належать резидентам РФ.

Про це йдеться у довідці аналітиків Опендатабот.

Загалом в Україні налічили 3238 таких виробників. Серед них — Агуша, Простоквашино, Віферон та Єрмоліно.

На початок вторгнення серед найбільш відомих — марки дитячого харчування (Агуша, Засинайко, Тьома), чаї (Лісма, Curtis, Майский), молочні продукти (Простоквашино, Веселий молочник, Чудо), косметика (Faberlic), ліки (Віферон, діоксидин, реабілар), пива (Балтика, Жигулі) та ЗМІ (АіФ, РБК).

Винагорода за використання цих ТМ раніше перераховувалась в РФ. У майбутньому існує ймовірність, що їх просто перереєструють на нових власників не з РФ аби уникнути санкцій та продовжити працювати на українському ринку.

Продукти харчування Простоквашино АО "ДАНОН РОССІЯ" Сurtis ООО "МАЙ" Єрмоліно АО "Інвєст Альянс" Веселий молочник ООО "Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія" Чудо ООО "Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія" Суши wok Фурсов Олексій Васильович Лисма ЗАО Компанія "Май" Евразия Фурсов Алєксєй Васільєвіч Балтика ООО "Півоварєнная компанія "Балтіка" Жигули ООО "Стратєгія" Дитячі продукти та товари Тьома АО "ДАНОН РОССІЯ" Агуша ООО "Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія" Засинайко ООО "Вімм-Білль-Данн Продукти Пітанія" Некусайка ООО "ЮПЄКО" Фиксики АО "АЕРОПЛАН" Ліки Віферон ООО "Фєрон" Діоксидин ОАО "ВАЛЄНТА ФАРМАЦЕВТІКА" Медіа АіФ - Аргументи і факти АО "Аргумєнти і факти" РБК ЗАО "РОСБІЗНЄСКОНСАЛТІНГ" Інше Раптор ООО "ЮПЄКО" Faberlic/ Фаберлік ОАО "ФАБЕРЛІК" Чистая линия Галант Павєл Владіміровіч Gloria jeans Мєльніков Владімір Владіміровіч

"Від початку війни Укрпатент продовжує прийом та розгляд заявок на реєстрацію нових торговельних марок та передання прав на вже існуючі. На зміну власника торговельної марки потрібно близько трьох місяців. Отже, таким чином вже за 2 місяці ми побачимо в реєстрі перші спроби передати російські ТМ на європейських або ж азіатських власників", – пояснює Олексій Сердюк, патентний повірений.

Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 1 квітня схвалила закон, що визначає порядок націоналізації активів, які належить громадянам Росії та українцям, які публічно заперечують російсько-українську війну.

У Верховній Раді підтримали у першому читанні законопроєкт, який передбачає збільшення ставки податків для бізнесу, який продовжує роботу в Росії, на 50%.