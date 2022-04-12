Росія залишилася без сантехніки і частини економіки: підсумки на економічному фронті 12 квітня

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Добігає кінця сьомий тиждень українського спротиву проти розпочатої росіянами війни. Українці, багато з яких мусили тимчасово переїхати до західних регіонів, підтримують економічний фронт цієї війни: відновлюють бізнес, сплачують податки, забезпечують людей роботою.

І хоча збитки, нанесені окупантами, обчислюються в сотнях мільярдів доларів, Україна поступово оговтується від шоку перших днів вторгнення.

Росія ж, навпаки, з кожним днем відчуває наслідки своєї жорстокої війни проти мирної країни дедалі сильніше, і нарешті починає визнавати очевидні збитки своїй економіці.

Бувайте, інвестиції – привіт, падіння економіки

Після тижнів зволікань в РФ спромоглися підрахувати свої втрати від санкцій і від відмови цивілізованого світу мати будь-які зв’язки з державою-агресором. Голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін заявив, що за офіційним прогнозом зниження ВВП Росії становитиме понад 10%. Раніше у Світовому банку оцінювали падіння ще більше – в 11,2%.

Звичайно, реальна цифра скорочення ворожої економіки залежатиме від її здатності продавати світові свої енергоресурси, передусім – нафту та газ. При тому, що санкції проти російської нафти вже "на столі" у країн ЄС, і мають бути враховані у шостому санкційному пакеті.

Тим часом російська влада продовжує генерувати випадкові нелогічні рішення, які тим не менш допомагають нищити економіку агресора. Вже вкотре депутати ворожої думи зареєстрували законопроект, яким дозволяють місцевим с судам вводити зовнішнє управління в іноземних компаніях, які пішли з російського ринку через війну РФ в Україні.

В загальних рисах це чимось схоже на рейдерство в законі. Оскільки подібні ініціативи аж ніяк не схожі на цивілізовані практики ведення бізнесу, такий крок може змусити задуматися навіть ті міжнародні компанії, які не збиралися залишати країну-агресора. Навряд бізнес, який звик до чітких правил гри, зацікавлений працювати в країні, влада якої здатна порушити всі права приватної власності так само легко, як і кордони суверенної держави.

Подібні кроки росії роблять велику послугу для зусиль України, бо дають міжнародним компаніям додатковий стимул піти з країни-агресора. При чому паралельно працюють і інші фактори, зокрема санкції.

Так, німецька енергетична компанія Uniper тепер не має наміру продовжувати контракти на постачання вугілля з Росії і не укладатиме нових довгострокових контрактів на постачання природного газу.

Інвестиційні горизонти на Росії виглядають чудово – у вівторок російські компанії продовжують одна за одною входити у технічні дефолти. Сьогодні особливо не пощастило підсанкційному російському олігарху Алєксєю Мордашову.

Спершу його Nordgold через санкції не змогла провести виплати за боргом і опинилася на межі технічного дефолту, а згодом стало відомо, що керівництво іншої його компанії "Сєвєрсталь" не рекомендуватиме раді директорів виплачувати дивіденди за 2 квартали.

Росіян залишили без сантехніки

І доки інвестиційний сектор продовжує йти на дно, у російських магазинах почались перебої з поставками сантехніки, трубопровідних сполучних елементів, інструментів і будівельної хімії.

Ситуацію спричинили логістичні складнощі та нові санкції ЄС, які сильно обмежують можливість поставки до агресора цих деталей як через блокування роботи транспортних операторів, так і через заборону експорту до РФ низки будівельних та оздоблювальних матеріалів.

Крім того, проблеми виникають з проведенням оплати постачальникам та виробникам з інших країн.

Крім сантехніки, дефіцит вже на горизонті в частині запасів фарб і лаків, глини, ванн, душових кабін, унітазів, паперових матеріалів, черепиці з кераміки тощо.

Але й із запасами на Росії нині непросто, адже фахівці очікують скорочення ринку складської нерухомості на 40-50% за підсумками року.

Російські депутати стріляють собі у ногу

Після заборони на постачання до РФ телекомунікаційних технологій в рамках 5-го пакету санкцій ЄС слідом за Ericsson з росії йде і фінський виробник телекомунікаційної техніки Nokia. На російський ринок припадало лише 2% продажів компанії, втім вона забезпечувала близько 1400 робочих місць росіянам.

Крім того, Hesburger вже в квітні закриває всі свої фастфуд-ресторани в росії, в яких працювало більше 700 співробітників, а мережа будівельних гіпермаркетів ОВІ продасть російському інвестору свої магазини в країні з більш ніж 4,5 тисячами працівників.

Ймовірніше за все ОВІ передасть права на довірче управління без дозволу використовувати свій бренд. І вони не єдині, хто не хоче знецінювати бренд-капітал.

Як стало відомо, аудиторська фірма з "Великої четвірки" EY, яка заявляла про припинення роботи у росії, в реєстах вже перейменована на ТОВ "Центр аудиторських технологій та рішень – аудиторські послуги".